« J’ai l’impression que dans ce tournoi, le seul endroit privé dont nous disposons est le vestiaire. J’ai essayé d’aller dans un endroit où il n’y avait pas de caméras », a récemment regretté Cori Gauff, filmée en train de briser sa raquette après sa lourde défaite contre Elina Svitolina.
Interrogée sur la question de l’intimité des joueurs et des joueuses, en conférence de presse après sa défaite contre Elena Rybakina en quarts de finale à Melbourne (7−5, 6–1), Iga Swiatek a, elle aussi, fait passer un message très clair à l’organisation du tournoi.
La sextuple lauréate en Grand Chelem n’a pas mâché ses mots.
Iga Swiatek on constantly being filmed at Australian Open and other tournaments, ‘The question is, are we tennis players ? Or are we animals in the zoo ? It would be nice to have some privacy’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026
“I wanted to ask something that Coco was talking about last night. The cameras backstage… pic.twitter.com/0vCJVBxeqJ
Q. « Je voulais vous parler d’un sujet dont Coco a parlé : les caméras en coulisses pendant le tournoi… Je sais que vous avez récemment été filmée en train d’oublier votre badge… Vous êtes en quelque sorte toujours filmée dans de nombreuses zones différentes du tournoi… Je me demande si vous pensez qu’il devrait y avoir plus d’intimité pour les joueurs et leurs équipes en coulisses ? Ou comment voyez‐vous l’équilibre entre cela et leur volonté de proposer du divertissement et du contenu ? »
Iga Swiatek : « La question est la suivante : sommes‐nous des joueurs de tennis ? Ou sommes‐nous des animaux dans un zoo, que l’on observe même quand ils font caca ? Bon, c’est évidemment exagéré, mais ce serait bien d’avoir un peu d’intimité. Ce serait bien aussi d’avoir son propre processus et de ne pas être constamment observé. Par exemple, dans d’autres sports, il y a des aspects techniques que l’on veut travailler. Ce serait bien d’avoir un espace où l’on peut le faire sans que le monde entier nous regarde. À Wimbledon, il y a des courts où les personnes accréditées peuvent accéder, mais pas les fans. Il y a certains tournois où c’est impossible et où vous êtes constamment observé. Je ne pense pas que cela devrait être ainsi, car nous sommes des joueurs de tennis. Nous sommes censés être observés sur le court et face à la presse. C’est notre travail. Notre travail n’est pas d’être un mème lorsque vous oubliez votre accréditation. C’est drôle, bien sûr. Les gens ont quelque chose à raconter. Pour nous, je ne pense pas que ce soit nécessaire. »
