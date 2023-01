Alors qu’il pouvait encore y avoir du mouve­ment concer­nant les 32 têtes de série de l’Open d’Australie avec notam­ment les points distri­bués sur la United Cup, tous les joueurs, dans l’ordre, sont désor­mais connus.

Profitant du forfait de Carlos Alcaraz et de la défaite de la Grèce de Stefanos Tsitsipas (qui aurait pu lui ravir la place de numéro 1 en rempor­tant la compé­ti­tion mixte par équipes), Rafael Nadal sera bien celui qu’on appel­lera en premier lors du tirage au sort et qu’on placera tout en haut du tableau.

Il s’as­sure ainsi d’éviter Novak Djokovic avant au moins les demi‐finales, tout comme Tsitsipas et Ruud. On gardera un oeil attentif sur Daniil Medvedev qui, malgré ses deux finales d’af­filée à Melbourne, n’est que tête de série numéro 7 ainsi que sur Alexander Zverev (seule­ment 12e après sa longue bles­sure en 2022) qui pour­rait surprendre tout le monde alors qu’il est beau­coup moins attendu qu’à l’accoutumée.

#AusOpen seeds



1 Rafa

2 Ruud

3 Stef

4 Nole

5 Rublev

6 FAA

7 Medved

8 Fritz

9 Rune

10 Hurk

11 Norrie

12 Zverev

13 Berr

14 PCB

15 Sinn

16 Tiaf

17 Cilic

18 Muse

19 Khach

20 Nick

21 Shapo

22 Coric

23 AdM

24 Peque

25 RBA

26 Evans

27 Kecma

28 Grigor

29 Fran C

30 Korda

31 ADF

32 Y Nish pic.twitter.com/PuSsqWdNy4 — Hugo Durán (@CroniSport) January 8, 2023

On n’ou­bliera pas de noter qu’il n’y a une fois de plus aucun joueur fran­çais présent parmi ses 32 têtes de série, même si on commence à être habitué…