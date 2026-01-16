Consultante respectée et écoutée, Justine Henin a livré son avis sur la séparation qui fait tant parler entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero. Et l’ancienne championne belge a fait part de quelques doutes concernant l’adaptation du numéro 1 mondial à cette situation inédite.
« J’ai lu beaucoup de choses, des gens qui disent ‘Il a tellement gagné en maturité l’année dernière que ça ne l’affectera pas’, nous explique‐t‐elle. Et c’est vrai qu’il a énormément muri. Mais aucun d’entre nous ne peut vraiment le mesurer. Parce que ça reste quelqu’un de très émotif, qui fonctionne beaucoup à cette énergie, aux émotions. Bien sûr que sa carrière va continuer, c’est un joueur d’exception et il va en gagner d’autres, des titres. Mais là, à court terme, connaître l’impact de cette séparation… D’autant qu’il a tout de suite un objectif majeur, car il a clamé haut et fort en fin de saison que l’Open d’Australie était son but. Or, il arrive avec un gros changement de staff et de repères. Ce sont des éléments qui rendent l’approche de son Open d’Australie intéressant. Tout le monde est curieux. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 17:42