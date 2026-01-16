Consultante respectée et écoutée, Justine Henin a livré son avis sur la sépa­ra­tion qui fait tant parler entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero. Et l’an­cienne cham­pionne belge a fait part de quelques doutes concer­nant l’adap­ta­tion du numéro 1 mondial à cette situa­tion inédite.

« J’ai lu beau­coup de choses, des gens qui disent ‘Il a telle­ment gagné en matu­rité l’année dernière que ça ne l’af­fec­tera pas’, nous explique‐t‐elle. Et c’est vrai qu’il a énor­mé­ment muri. Mais aucun d’entre nous ne peut vrai­ment le mesurer. Parce que ça reste quel­qu’un de très émotif, qui fonc­tionne beau­coup à cette énergie, aux émotions. Bien sûr que sa carrière va conti­nuer, c’est un joueur d’ex­cep­tion et il va en gagner d’autres, des titres. Mais là, à court terme, connaître l’im­pact de cette sépa­ra­tion… D’autant qu’il a tout de suite un objectif majeur, car il a clamé haut et fort en fin de saison que l’Open d’Australie était son but. Or, il arrive avec un gros chan­ge­ment de staff et de repères. Ce sont des éléments qui rendent l’ap­proche de son Open d’Australie inté­res­sant. Tout le monde est curieux. »