Il y a des images qui valent mille mots.
Celle de Carlos Gomez, ami, entraîneur et désormais manager de Novak Djokovic, disent tout de l’exploit réalisé par le Serbe, vainqueur ce vendredi en cinq sets de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie. Une victoire exceptionnelle d’un joueur hors du commun, qui fêtera ses 39 ans en mai prochain.
único, fantástico, fenomenal, magnífico, notable, grandioso, impresionante, extraordinario, espectacular, genial, excelente, sublime, formidable, inteligente, deslumbrante, asombroso, brillante, excepcional, legendario.— Set Tenis (@settenisok) January 30, 2026
la cabra.pic.twitter.com/1P7v15Ocmk
Dans ces larmes, il faut aussi imaginer l’investissement d’une équipe qui butait depuis plus de deux ans sur l’Italien.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 16:45