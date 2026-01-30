AccueilVidéosLes larmes poignantes du manager de Djokovic, Carlos Gomez, après l'exploit de...
Les larmes poignantes du manager de Djokovic, Carlos Gomez, après l’ex­ploit de Novak contre Sinner

Il y a des images qui valent mille mots.

Celle de Carlos Gomez, ami, entraî­neur et désor­mais manager de Novak Djokovic, disent tout de l’ex­ploit réalisé par le Serbe, vain­queur ce vendredi en cinq sets de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie. Une victoire excep­tion­nelle d’un joueur hors du commun, qui fêtera ses 39 ans en mai prochain. 

Dans ces larmes, il faut aussi imaginer l’in­ves­tis­se­ment d’une équipe qui butait depuis plus de deux ans sur l’Italien. 

30 janvier 2026

