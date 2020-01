Alors que la situation devient alarmante à Melbourne où la qualité de l’air se dégrade, les organisateurs de l’Open d’Australie envisageraient de décaler les matchs dans les courts indoor comme le révèle le journal britannique The Times. Le Grand Chelem australien possède trois courts avec un toit rétractable – Rod Laver Arena, Margaret Court Arena et Hisense Arena – mais également huit terrains couverts dans le centre national de tennis à Melbourne Park. Problème, il n’y a pas ou presque de places assises pour les spectateurs ce qui constituerait un véritable casse-tête organisationnel. Les organisateurs pourraient ainsi suspendre le jeu si la fumée des incendies est jugée dangereuse pour la santé des joueurs.

Pour rappel, ce qui inquiète les joueurs et les instances c’est le taux de particules fines dans l’air qui ne doit pas excéder 20 microgrammes par mètre-cube d’air. A Melbourne, elle a atteint ce lundi la barre de 138,8 microgrammes/m3, soit sept fois le seuil de tolérance pour que la qualité de l’air soit considérée comme « bonne ». Les qualifications doivent débuter mardi 14 janvier.

Australian Open organisers will consider suspending play if the bushfire smoke in Melbourne is deemed hazardous to players. One contingency plan would involve using additional indoor courts in the national tennis centre on site at Melbourne Park. https://t.co/kFOrP2RHVk

— Stuart Fraser (@stu_fraser) January 6, 2020