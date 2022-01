Trois jours après son départ pour l’Australie où il s’était exprimé sur son compte Instagram, Novak Djokovic, toujours bloqué seul dans sa chambre d’hôtel en atten­dant une déci­sion juri­dique concer­nant son entrée sur le terri­toire austra­lien, a tenu à adresser quelques mots via son frère, Djordje.

Ce dernier, présent en confé­rence de presse ce jeudi aux côtés de son père et de sa mère, a lu un message écrit par le numéro 1 mondial lui‐même. Un message aux accents très spiri­tuels. « Dieu voit tout. La morale et l’éthique, les plus grands idéaux, sont des étoiles qui brillent vers l’as­cen­sion spiri­tuelle. Ma grâce est spiri­tuelle et la leur est richesse matérielle. »

Une décla­ra­tion assez énig­ma­tique, Djokovic préfé­rant certai­ne­ment se recen­trer sur lui‐même et sa foi plutôt que d’at­tiser davan­tage les tensions.