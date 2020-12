Si le prize money est identique à celui de 2020 (71,5 millions de dollars), les récompenses pour les champions sont en chute libre. Les vainqueurs des tableaux masculin et féminin de l’édition 2021 de l’Open d’Australie remporteront 33 % de moins que Novak Djokovic et Sofia Kenin en 2020. Les prix pour les champions passent de 4 120 000 dollars l’année dernière à 2 750 000 dollars en février prochain. Les finalistes et demi-finalistes toucheront également moins. Les joueurs éliminés lors des premiers tours en profiteront donc, et ce n’est pas une mauvaise nouvelle après l’année difficile que viennent de vivre de nombreux joueurs…