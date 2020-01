Au terme d’une rencontre irrespirable et dans une ambiance électrique sur le court 3, Benoit Paire, qui a mené deux sets à un, a finalement craqué au super tie-break face à Marin Cilic (6-2, 6-7(6), 3-6, 6-1, 7-6(3)). Le Croate se qualifie pour le troisième où il affrontera le gagnant du duel entre Michael Mmoh et Roberto Bautista Agut.

Benoit Paire quitte Melbourne sur une défaite frustrante face à Marin Cilic. Auteur d’une entame de match catastrophique en étant mené 6-2, 5-2 par le Croate, l’Avignonnais s’est peu à peu remis la tête à l’endroit pour prendre les commandes de la rencontre. Après le gain du tie-break de la deuxième manche, le Tricolore vire en tête pour mener deux sets à un. Cilic, finaliste à Melbourne en 2018, prend alors un coup sur la tête mais il est relancé par le Tricolore qui lui offre le break au début du quatrième dans un jeu où il commet deux doubles fautes.

Même s’il lâche presque ce quatrième acte, Benoit Paire fait la course en tête dans le dernier acte et il est le seul à se procurer une occasion de break (à 2-1). L’ambiance devient électrique avec les nombreux supporters croates et c’est finalement Marin Cilic qui gère parfaitement le super tie-break où Benoit Paire explose de son côté. L’actuel 39e mondial l’emporte 6-2, 6-7(6), 3-6, 6-1, 7-6(3) et retrouvera le troisième tour.