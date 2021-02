Les jours se suivent et se res­semblent pour Benoît Paire… Au grand dam du Français. Car après son jeu blanc de doubles fautes mer­cre­di der­nier face à Fabio Fognini et ses dif­fi­cul­tés tou­jours évi­dentes au ser­vice deux jours plus tard contre Dominic Thiem, on ne peut pas dire que le natif d’Avignon se soit amé­lio­ré sur ce sec­teur de jeu depuis.

Opposé au Biolérusse Gerasimov (n°79) pour le pre­mier tour de l’Open d’Australie, la tête de série n°25 du tour­noi a signé pas moins de 23 doubles fautes en quatre sets, pour seule­ment 53% de réus­site au pre­mier ser­vice. Difficile, dans ces condi­tions, d’in­ver­ser le cours du jeu… Score final : 6–2, 2–6, 7–6 (5), 7–5 en faveur du Biélorusse. En 10 matchs, c’est la 6ème fois que le Français s’in­cline pour ses débuts au pre­mier Grand Chelem de la saison.