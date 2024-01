Nos Françaises et Français ont été auteurs de beaux exploits ce 18 janvier au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Clara Burel s’est défaite de l’Américaine Jessica Pegula, tête de série N°5, et, dans le tableau masculin, Arthur Cazaux a lui aussi signé la plus belle perfor­mance de sa carrière en venant à bout d’Holger Rune.

Ugo Humbert, lui tête de série 21 et favori de son match, les a rejoint en s’im­po­sant en quatre manches face au Chinois Zhang Zhizhen (54e) : 6–2, 5–7, 6–1, 7–6(3).

Et il semble que les bons résul­tats Français ne soient pas le fruit du hasard, puisque les suppor­ters Français ont fait le dépla­ce­ment en nombre à Melbourne, et donnent de la voix à chaque match de leurs compa­triotes, pour les pousser vers la victoire, et notam­ment aujourd’hui pour Humbert, a qui cela a visi­ble­ment bien plu !

De belles images de joie et de partage entre Humbert et ses fans !