C’est la mauvaise nouvelle du jour.

A cause de la hausse du nombre de personnes conta­mi­nées et hospi­ta­li­sées à Melbourne et ses alen­tours, le gouver­ne­ment de l’Etat du Victoria a réduit la jauge d’ac­cueil du public à 50% pour l’Open d’Australie 2022. Une moitié des billets seule­ment sera donc vendue et les tribunes seront donc loin d’être remplies.

« Cette mise à jour des règles pour l’Open d’Australie signifie que le public, les joueurs et le personnel pour­ront s’at­tendre à un événe­ment extrê­me­ment sûr », a justifié le ministre du Tourisme, Jaala Pulford. A noter que les spec­ta­teurs devront garder leur masque, sauf pour manger ou boire.

Il faut espérer que l’am­biance soit quand même au rendez‐vous pour ce premier Grand Chelem de l’année qui s’an­nonce extrê­me­ment passion­nant au vu du tirage au sort effectué ce jeudi.