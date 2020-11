La nouvelle est tombée et elle était un peu inattendue. Le gouvernement de l’Etat de Victoria où doit se dérouler l’Open d’Australie a décidé de refuser l’arrivée des joueurs en décembre pour effectuer leur quarantaine.

Pour justifier cette décision, Daniel Andrews, le premier ministre de l’Etat, a expliqué que tout n’avait pas été réglé avec Tennis Australia, que le nombre de personnes qui devait arriver était très important.

L’Australie, on le sait, a installé une « politique sanitaire » plus que radicale sur tout le territoire.

A ce jour, l’Australie ne compte que 907 décès lié au Covid-19 mais Daniel Andrews ne veut pas prendre de risque et parle même d’une 3ème vague alors même que le pays n’en n’a vécu aucune : « C’est un événement énorme, c’est un événement que nous aimons tous … mais il arrive à un moment où le reste du monde est en « feu ». L’idée que tout cela était réglé et calé est faux. C’est un événement important, absolument, mais éviter une troisième vague est sans doute encore plus important »