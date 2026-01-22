Cela ne s’arrange pas pour Stefanos Tsitsipas.
S’il a fait mieux que lors de l’édition précédente où il avait été battu d’entrée par Alex Michelsen, le joueur grec s’est quand même incliné ce jeudi dès le deuxième tour de l’Open d’Australie, battu en quatre sets accrochés par le Tchèque, Tomas Machac (6−4, 3–6, 7–6, 7–6).
Une nouvelle défaite précoce pour l’actuel 35e mondial, qui a cependant révélé après la rencontre avoir joué avec une déchirure au niveau du psoas suite à une série de jongle avec un ballon de football quelques jours avant le tournoi.
« Je me suis bêtement blessé ici, en jouant au football quatre jours avant le début du tournoi. Tous les membres de mon équipe m’ont poussé à ne pas jouer et je suis fier d’être sorti et d’avoir remporté mon premier match. J’étais très déterminé à bien faire mon travail, même si lors des premiers jeux, je n’étais pas sûr de pouvoir terminer le match. C’est une blessure au psoas que je n’avais plus eue depuis 2016. C’est l’une des pire et plus stupides blessures que j’ai eues avant un tournoi, cela ne m’était jamais arrivé auparavant. Je suis donc fier d’être allé sur le court et d’avoir joué, j’aurais pu partir sans jouer. Cela ne m’a pas dérangé aujourd’hui (jeudi), cela ne m’a pas traversé l’esprit. La question était de savoir si je pourrais terminer le premier match. Je me sentais mieux de jour en jour », a déclaré Tsitsipas avant de revenir plus en détails sur les circonstances de cette blessure.
« Je faisais des jongles avec un ballon de football et je me suis déchiré le psoas en me tournant pour ramener le ballon. C’était un mouvement brusque, cela ne m’était jamais arrivé auparavant. J’étais en colère contre moi‐même, je n’arrivais pas à croire qu’un geste aussi innocent puisse causer une blessure et une douleur aussi importantes, car j’ai eu du mal à marcher pendant deux jours. À l’entraînement, je ne courais pas, j’évitais de courir à droite et à gauche. C’est la chose la plus stupide qui me soit arrivée avant un tournoi. Mais j’en tire une leçon : Je ne dois plus jouer avec un ballon de foot avant un tournoi. »
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 16:47