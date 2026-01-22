Cela ne s’ar­range pas pour Stefanos Tsitsipas.

S’il a fait mieux que lors de l’édi­tion précé­dente où il avait été battu d’en­trée par Alex Michelsen, le joueur grec s’est quand même incliné ce jeudi dès le deuxième tour de l’Open d’Australie, battu en quatre sets accro­chés par le Tchèque, Tomas Machac (6−4, 3–6, 7–6, 7–6).

Une nouvelle défaite précoce pour l’ac­tuel 35e mondial, qui a cepen­dant révélé après la rencontre avoir joué avec une déchi­rure au niveau du psoas suite à une série de jongle avec un ballon de foot­ball quelques jours avant le tournoi.

« Je me suis bête­ment blessé ici, en jouant au foot­ball quatre jours avant le début du tournoi. Tous les membres de mon équipe m’ont poussé à ne pas jouer et je suis fier d’être sorti et d’avoir remporté mon premier match. J’étais très déter­miné à bien faire mon travail, même si lors des premiers jeux, je n’étais pas sûr de pouvoir terminer le match. C’est une bles­sure au psoas que je n’avais plus eue depuis 2016. C’est l’une des pire et plus stupides bles­sures que j’ai eues avant un tournoi, cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant. Je suis donc fier d’être allé sur le court et d’avoir joué, j’au­rais pu partir sans jouer. Cela ne m’a pas dérangé aujourd’hui (jeudi), cela ne m’a pas traversé l’es­prit. La ques­tion était de savoir si je pour­rais terminer le premier match. Je me sentais mieux de jour en jour », a déclaré Tsitsipas avant de revenir plus en détails sur les circons­tances de cette blessure.

« Je faisais des jongles avec un ballon de foot­ball et je me suis déchiré le psoas en me tour­nant pour ramener le ballon. C’était un mouve­ment brusque, cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant. J’étais en colère contre moi‐même, je n’ar­ri­vais pas à croire qu’un geste aussi inno­cent puisse causer une bles­sure et une douleur aussi impor­tantes, car j’ai eu du mal à marcher pendant deux jours. À l’en­traî­ne­ment, je ne courais pas, j’évi­tais de courir à droite et à gauche. C’est la chose la plus stupide qui me soit arrivée avant un tournoi. Mais j’en tire une leçon : Je ne dois plus jouer avec un ballon de foot avant un tournoi. »