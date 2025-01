On atten­dait forcé­ment une expli­ca­tion de la Polonaise au sujet de son point gagné alors que la balle avait doublé. On a pas été déçu si l’on peut dire. Sa réponse est assez symbo­lique du person­nage, tout cela manque quand même un peu de « classe ».

« Honnêtement, je n’ai pas vu le replay après ce point parce qu’a­près le point, je n’ai pas regardé les écrans parce que je voulais rester concentré et que je ne voulais pas que ce point reste dans ma tête plus long­temps. Je ne savais pas si c’était un double rebond ou si je l’avais touché avec mon cadre. C’était diffi­cile à dire parce que j’étais en plein sprint. Je ne me souviens pas avoir vu le point de contact. Je ne sais pas. Parfois, on ne regarde pas vrai­ment quand on frappe la balle. Je n’étais donc pas sûr. Je me suis dit que c’était à l’ar­bitre d’en décider. J’attendais aussi la VAR, mais je ne l’ai pas vue, alors j’ai continué. Je me concen­trais déjà sur le prochain »