Battue à la surprise géné­rale par la locale Maddison Inglis, 133e mondiale, (4–6, 2–6) au premier tour de l’Open d’Australie, la fina­liste du dernier US Open, Leylah Fernandez, a simple­ment et modes­te­ment reconnu en confé­rence de presse qu’elle était passée au travers.

« Je ne peux pas revenir en arrière. La seule chose que je peux faire main­te­nant est de retourner sur le sur le court et y passer des heures, travailler dur et essayer de m’amé­liorer dans tous les domaines. Aujourd’hui (mardi), c’était juste une trés mauvaise journée au bureau. Je ne suis pas parvenue à trouver les solu­tions tout en faisant beau­coup d’er­reurs. Ce n’était pas une bonne journée, c’est tout. Comme je l’ai dit, la seule chose que je peux faire est de retourner sur le sur le court, de m’en­traîner et de me préparer pour mon prochain match. »