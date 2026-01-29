AccueilOpen d'AustralieL'hommage admirable de Sinner à Djokovic avant leur demi-finale : "J'ai la...
Open d'Australie

L’hommage admi­rable de Sinner à Djokovic avant leur demi‐finale : « J’ai la chance d’avoir quel­qu’un comme lui sous les yeux. J’ai l’im­pres­sion que chaque fois qu’il joue, j’ap­prends quelque chose sur lui »

Par Thomas S

Ce n’est un secret pour personne, Jannik Sinner s’est énor­mé­ment inspiré de Novak Djokovic pour déve­lopper son jeu et ainsi devenir un joueur aussi complet et diffi­cile à battre.

Et avant de retrouver son « modèle », ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie (pas avant 9h30, heure fran­çaise), le double tenant du titre lui a rendu un sublime hommage lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa victoire contre Ben Shelton. Extraits. 

Q. Jannik, tu as beau­coup joué contre Novak ces dernières années. Il aura 39 ans en mai. Je me demande simple­ment si tu penses qu’il y a des choses qu’il ne fait plus aussi bien qu’a­vant ?
JANNIK SINNER : Il faudrait lui poser la ques­tion. Je ne sais pas. Je veux dire, vous savez à quel niveau il joue encore, c’est à mon avis l’ath­lète le plus profes­sionnel que nous ayons ici dans les vestiaires. J’essaie moi aussi d’être aussi profes­sionnel que possible. Évidemment, vous savez, il a une énorme expé­rience derrière lui. Vous le voyez sur le court. Vous savez, il sait comment gérer chaque situa­tion de la meilleure façon possible. Moi, à 24 ans, j’ai la chance d’avoir quel­qu’un comme lui sous les yeux, et j’es­père pouvoir apprendre quelque chose. J’ai l’im­pres­sion que chaque jour, chaque fois qu’il joue, j’ap­prends quelque chose sur lui, mais égale­ment sur Carlos, sur tous les autres grands, grands joueurs. Je vois cela comme quelque chose de positif, vous voyez ? Je pense que la façon dont il joue, la façon dont il se déplace, si vous n’êtes pas profes­sionnel, vous ne pouvez pas jouer à ce niveau. Il est une source d’ins­pi­ra­tion pour nous tous et en parti­cu­lier pour les jeunes joueurs.

Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 17:27

