Ce n’est un secret pour personne, Jannik Sinner s’est énormément inspiré de Novak Djokovic pour développer son jeu et ainsi devenir un joueur aussi complet et difficile à battre.
Et avant de retrouver son « modèle », ce vendredi, en demi‐finales de l’Open d’Australie (pas avant 9h30, heure française), le double tenant du titre lui a rendu un sublime hommage lors de son passage en conférence de presse suite à sa victoire contre Ben Shelton. Extraits.
Q. Jannik, tu as beaucoup joué contre Novak ces dernières années. Il aura 39 ans en mai. Je me demande simplement si tu penses qu’il y a des choses qu’il ne fait plus aussi bien qu’avant ?
JANNIK SINNER : Il faudrait lui poser la question. Je ne sais pas. Je veux dire, vous savez à quel niveau il joue encore, c’est à mon avis l’athlète le plus professionnel que nous ayons ici dans les vestiaires. J’essaie moi aussi d’être aussi professionnel que possible. Évidemment, vous savez, il a une énorme expérience derrière lui. Vous le voyez sur le court. Vous savez, il sait comment gérer chaque situation de la meilleure façon possible. Moi, à 24 ans, j’ai la chance d’avoir quelqu’un comme lui sous les yeux, et j’espère pouvoir apprendre quelque chose. J’ai l’impression que chaque jour, chaque fois qu’il joue, j’apprends quelque chose sur lui, mais également sur Carlos, sur tous les autres grands, grands joueurs. Je vois cela comme quelque chose de positif, vous voyez ? Je pense que la façon dont il joue, la façon dont il se déplace, si vous n’êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas jouer à ce niveau. Il est une source d’inspiration pour nous tous et en particulier pour les jeunes joueurs.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 17:27