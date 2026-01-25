Alors que Stan Wawrinka, battu par Fritz au 3e tour, a disputé il y a quelques heures le dernier match de sa carrière à l’Open d’Australie, lieu du premier de ses trois sacres en Grand Chelem (2014), Novak Djokovic a tenu à rendre hommage au Suisse lors de son dernier passage en confé­rence de presse, à Melbourne.

Battu à deux reprises par « Stan The Man » en finale de Grand Chelem (Roland‐Garros 2015 et US Open 2016), le Serbe sait mieux que quiconque ce dont il était capable sur le court. Mais Nole a surtout insisté sur les qualités de travail et humaine de celui qui aura 41 ans en mars prochain.

« Je suis fier de le compter parmi mes amis et mes rivaux, c’est quel­qu’un qui m’a vrai­ment inspiré. Je veux dire, sans aucun doute, par sa longé­vité, par son enga­ge­ment dans le jeu. Il est telle­ment passionné. Le voir se battre pendant près de quatre heures lors de son dernier match, au deuxième tour, et la façon dont il a renversé la situa­tion, cela témoigne de sa carrière et de ce qu’il a apporté au tennis. Son héri­tage restera gravé dans la mémoire de nombreuses jeunes géné­ra­tions qui l’ad­mirent. C’est un grand cham­pion, sur le court comme en dehors. C’est quel­qu’un de très sympa­thique. Il a toujours fait les choses comme il fallait et il méri­tait tous les applau­dis­se­ments qu’il a reçus lors de ce tournoi. C’est une ques­tion qu’il faudrait lui poser, mais je pense que cet Open d’Australie a été un excellent adieu pour lui, avec le soutien du public et tout ce qui s’est passé sur le court, la façon dont il a joué, et en parti­cu­lier ce match du deuxième tour. Oui, quand il sera parti, le tennis perdra un grand joueur et une personne formidable. »