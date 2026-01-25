Alors que Stan Wawrinka, battu par Fritz au 3e tour, a disputé il y a quelques heures le dernier match de sa carrière à l’Open d’Australie, lieu du premier de ses trois sacres en Grand Chelem (2014), Novak Djokovic a tenu à rendre hommage au Suisse lors de son dernier passage en conférence de presse, à Melbourne.
Battu à deux reprises par « Stan The Man » en finale de Grand Chelem (Roland‐Garros 2015 et US Open 2016), le Serbe sait mieux que quiconque ce dont il était capable sur le court. Mais Nole a surtout insisté sur les qualités de travail et humaine de celui qui aura 41 ans en mars prochain.
« Je suis fier de le compter parmi mes amis et mes rivaux, c’est quelqu’un qui m’a vraiment inspiré. Je veux dire, sans aucun doute, par sa longévité, par son engagement dans le jeu. Il est tellement passionné. Le voir se battre pendant près de quatre heures lors de son dernier match, au deuxième tour, et la façon dont il a renversé la situation, cela témoigne de sa carrière et de ce qu’il a apporté au tennis. Son héritage restera gravé dans la mémoire de nombreuses jeunes générations qui l’admirent. C’est un grand champion, sur le court comme en dehors. C’est quelqu’un de très sympathique. Il a toujours fait les choses comme il fallait et il méritait tous les applaudissements qu’il a reçus lors de ce tournoi. C’est une question qu’il faudrait lui poser, mais je pense que cet Open d’Australie a été un excellent adieu pour lui, avec le soutien du public et tout ce qui s’est passé sur le court, la façon dont il a joué, et en particulier ce match du deuxième tour. Oui, quand il sera parti, le tennis perdra un grand joueur et une personne formidable. »
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 20:43