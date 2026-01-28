Mené deux sets à zéro par Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mercredi, en grande diffi­culté dans le jeu et gêné par une ampoule sous le pied, Novak Djokovic semblait se diriger vers l’élimination lorsque son adver­saire a ressenti une douleur aux adducteurs.

Finalement vain­queur mira­cu­leux de cette partie à la suite de l’abandon de Musetti dans la troi­sième manche, le Serbe n’a pas célébré sa quali­fi­ca­tion et reconnu la supé­rio­rité de l’Italien après la rencontre.

Classe, Novak Djokovic l’a égale­ment été lors­qu’il était dominé. À 30–15 en sa faveur sur son service à 5–3 pour Musetti dans le deuxième set, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a offert un point à son adver­saire, en allant signi­fier à l’ar­bitre qu’il avait touché la balle avec sa raquette.

Djokovic a fina­le­ment été breaké sur ce jeu et a perdu la deuxième manche.

Novak Djokovic showed great sports­man­ship during his match against Lorenzo Musetti at the Australian Open.



« I touched it. »



👏



Un geste très fair‐play de la part de Djokovic, qui n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, mais qui affron­tera bel et bien Jannik Sinner en demi‐finales vendredi.