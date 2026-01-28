Mené deux sets à zéro par Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mercredi, en grande difficulté dans le jeu et gêné par une ampoule sous le pied, Novak Djokovic semblait se diriger vers l’élimination lorsque son adversaire a ressenti une douleur aux adducteurs.
Finalement vainqueur miraculeux de cette partie à la suite de l’abandon de Musetti dans la troisième manche, le Serbe n’a pas célébré sa qualification et reconnu la supériorité de l’Italien après la rencontre.
Classe, Novak Djokovic l’a également été lorsqu’il était dominé. À 30–15 en sa faveur sur son service à 5–3 pour Musetti dans le deuxième set, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a offert un point à son adversaire, en allant signifier à l’arbitre qu’il avait touché la balle avec sa raquette.
Djokovic a finalement été breaké sur ce jeu et a perdu la deuxième manche.
Novak Djokovic showed great sportsmanship during his match against Lorenzo Musetti at the Australian Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026
« I touched it. »
Un geste très fair‐play de la part de Djokovic, qui n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, mais qui affrontera bel et bien Jannik Sinner en demi‐finales vendredi.
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 11:55