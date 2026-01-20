Opposé au double tenant du titre de l’Open d’Australie, Hugo Gaston a vécu une soirée compliquée sur la Rod Laver Arena, ce mardi.
Rapidement mené deux sets à zéro (6−2, 6–1) et diminué physiquement, le Français a été contraint à l’abandon avant le début de la troisième manche.
Longuement resté assis sur son banc, visiblement en larmes, Gaston a pu compter sur le soutien du numéro 2 mondial.
Jannik Sinner advances to the 2nd round of the Australian Open as Hugo Gaston is forced to retire due to injury.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026
Sad way for this match to end.
Hugo was in tears… Jannik walked over to console him.
Hopefully he’s able to bounce back from this quickly. ❤️🩹 pic.twitter.com/yYbEShyDZP
Fair‐play, Jannik Sinner est revenu vers son adversaire pour le réconforter et tenter de lui remonter le moral.
