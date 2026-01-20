Opposé au double tenant du titre de l’Open d’Australie, Hugo Gaston a vécu une soirée compli­quée sur la Rod Laver Arena, ce mardi.

Rapidement mené deux sets à zéro (6−2, 6–1) et diminué physi­que­ment, le Français a été contraint à l’abandon avant le début de la troi­sième manche.

Longuement resté assis sur son banc, visi­ble­ment en larmes, Gaston a pu compter sur le soutien du numéro 2 mondial.

Jannik Sinner advances to the 2nd round of the Australian Open as Hugo Gaston is forced to retire due to injury.



Sad way for this match to end.



Hugo was in tears… Jannik walked over to console him.



Hopefully he’s able to bounce back from this quickly. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/yYbEShyDZP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

Fair‐play, Jannik Sinner est revenu vers son adver­saire pour le récon­forter et tenter de lui remonter le moral.