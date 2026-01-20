AccueilOpen d'AustralieL'immense classe de Sinner avec Hugo Gaston, très touché après son abandon...
Open d'Australie

L’immense classe de Sinner avec Hugo Gaston, très touché après son abandon au premier tour

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Opposé au double tenant du titre de l’Open d’Australie, Hugo Gaston a vécu une soirée compli­quée sur la Rod Laver Arena, ce mardi.

Rapidement mené deux sets à zéro (6−2, 6–1) et diminué physi­que­ment, le Français a été contraint à l’abandon avant le début de la troi­sième manche.

Longuement resté assis sur son banc, visi­ble­ment en larmes, Gaston a pu compter sur le soutien du numéro 2 mondial.

Fair‐play, Jannik Sinner est revenu vers son adver­saire pour le récon­forter et tenter de lui remonter le moral.

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 10:40

