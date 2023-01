Dans la famille Fruhvirtova, nous deman­dons Linda.

Virtuellement 51e joueuse mondiale à seule­ment 17 ans après la première quali­fi­ca­tion de sa carrière en huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem, celle qui était encore 280e il y a tout juste un an est en train d’ex­ploser aux yeux du grand public sur cet Open d’Australie.

Si sa jeune soeur, Brenda (15 ans, 136e) consi­dérée par plusieurs spécia­listes comme encore plus talen­tueuse que son aînée, devra encore attendre un peu avant de se faire vrai­ment connaître, la tombeuse de sa compa­triote Vondrousova (7−5, 2–6, 6–3) a fait part de son immense bonheur en confé­rence de presse.

« Je ne pour­rais pas être plus heureuse. J’ai 17 ans, quand je pense que je suis dans la deuxième semaine d’un Grand Chelem et que j’ai battu une joueuse qui venait de battre Jabeur, c’est tota­le­ment surréa­liste. Je savais que j’avais le niveau pour battre de grandes joueuses, mais là ? Je vais en profiter avec ma famille et regarder un peu de tennis à l’hôtel ces jours‐ci. »