Si la demi‐finale entre Jannik Sinner et Novak Djokovic paraît plus déséqui­li­brée en raison de l’âge du Serbe, de sa pres­ta­tion face à Musetti et des récentes confron­ta­tions entre les deux joueurs, très favo­rables à l’Italien, ce n’est pas tout à fait le cas pour le duel entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.

À égalité dans leurs affron­te­ments (6−6, 2–2 en Grand Chelem), la clé du match semble résider dans la capa­cité à l’Allemand à se surpasser, en jouant notam­ment de manière beau­coup plus agres­sive qu’à l’accoutumée.

C’est notam­ment l’avis de l’an­cienne numéro 1 mondiale et lauréate de l’édi­tion 2000 à Melbourne, Lindsay Davenport, désor­mais consul­tante pour Tennis Channel.

« J’ai hâte de voir comment Zverev va aborder ce match. On en parle tout le temps dans les grands matchs, il recule souvent. Et cette fois, il va presque devoir repousser ses limites, surtout en coup droit. J’adore la façon dont il a joué et servi contre Learner Tien. Il a besoin d’un service, mais il doit aussi être capable de prendre l’avan­tage dans certains échanges en fond de court. Ce n’est pas facile à faire contre Carlos, et je suis impa­tiente de voir si Zverev est prêt à sortir de sa zone de confort pour essayer d’y parvenir. »