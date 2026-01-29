Si la demi‐finale entre Jannik Sinner et Novak Djokovic paraît plus déséquilibrée en raison de l’âge du Serbe, de sa prestation face à Musetti et des récentes confrontations entre les deux joueurs, très favorables à l’Italien, ce n’est pas tout à fait le cas pour le duel entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.
À égalité dans leurs affrontements (6−6, 2–2 en Grand Chelem), la clé du match semble résider dans la capacité à l’Allemand à se surpasser, en jouant notamment de manière beaucoup plus agressive qu’à l’accoutumée.
C’est notamment l’avis de l’ancienne numéro 1 mondiale et lauréate de l’édition 2000 à Melbourne, Lindsay Davenport, désormais consultante pour Tennis Channel.
« J’ai hâte de voir comment Zverev va aborder ce match. On en parle tout le temps dans les grands matchs, il recule souvent. Et cette fois, il va presque devoir repousser ses limites, surtout en coup droit. J’adore la façon dont il a joué et servi contre Learner Tien. Il a besoin d’un service, mais il doit aussi être capable de prendre l’avantage dans certains échanges en fond de court. Ce n’est pas facile à faire contre Carlos, et je suis impatiente de voir si Zverev est prêt à sortir de sa zone de confort pour essayer d’y parvenir. »
