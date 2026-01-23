Naomi Osaka ne s’est pas fait que des amies suite à son comportement clairement anti‐sportif lors de son match face à Sorana Cirstea au deuxième tour de l’Open d’Australie.
Une rencontre au cours de laquelle la Japonaise s’est donc distinguée en s’encourageant avec des « come on » entre le premier et le deuxième service de son adversaire, ce qui a passablement irrité cette dernière.
Alors que cette attitude a même choqué et interpellé la femme de Novak Djokovic, Jelena, qui s’est publiquement exprimée à deux reprises sur ce sujet, c’est cette fois au tour de l’ancienne numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport, de recadrer la Japonaise.
« Osaka a 28 ans. Elle joue au tennis depuis longtemps. C’est tout simplement quelque chose qu’on ne fait pas. On n’est pas censé faire de bruit entre le premier et le deuxième service. Cirstea lui a fait remarquer, mais Osaka l’avait déjà fait lors de son match du premier tour. Personne n’avait rien dit. Nous connaissons tous Osaka. Elle n’a pas une once de méchanceté en elle. Je serais donc surprise qu’elle continue à se comporter ainsi. On peut se motiver en se frappant la cuisse. On ne peut pas crier entre deux services. C’est la base du tennis », a déclaré la triple lauréate en Grand Chelem sur le plateau de Tennis Channel.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 16:16