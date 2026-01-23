Naomi Osaka ne s’est pas fait que des amies suite à son compor­te­ment clai­re­ment anti‐sportif lors de son match face à Sorana Cirstea au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Une rencontre au cours de laquelle la Japonaise s’est donc distin­guée en s’en­cou­ra­geant avec des « come on » entre le premier et le deuxième service de son adver­saire, ce qui a passa­ble­ment irrité cette dernière.

Alors que cette atti­tude a même choqué et inter­pellé la femme de Novak Djokovic, Jelena, qui s’est publi­que­ment exprimée à deux reprises sur ce sujet, c’est cette fois au tour de l’an­cienne numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport, de reca­drer la Japonaise.

« Osaka a 28 ans. Elle joue au tennis depuis long­temps. C’est tout simple­ment quelque chose qu’on ne fait pas. On n’est pas censé faire de bruit entre le premier et le deuxième service. Cirstea lui a fait remar­quer, mais Osaka l’avait déjà fait lors de son match du premier tour. Personne n’avait rien dit. Nous connais­sons tous Osaka. Elle n’a pas une once de méchan­ceté en elle. Je serais donc surprise qu’elle continue à se comporter ainsi. On peut se motiver en se frap­pant la cuisse. On ne peut pas crier entre deux services. C’est la base du tennis », a déclaré la triple lauréate en Grand Chelem sur le plateau de Tennis Channel.