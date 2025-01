Décidément, cette édition 2025 de l’Open d’Australie ne restera pas dans les annales en ce qui concerne les fameuses inter­views d’après match sur le court réser­vées aux vainqueurs.

Celle réalisée ce jeudi juste après la sensa­tion­nelle victoire en trois sets de Madison Keys face à Iga Swiatek en demi‐finales confirme notam­ment les propos viru­lents de Ben Shelton, qui a récem­ment dénoncé une forme de gêne et d’ir­res­pect de la part des diffu­seurs et des inter­vie­wers envers les joueurs.

Dans ce cas précis, on peut même parler d’in­com­pé­tence alors que l’Américaine, encore débous­solée suite à ce succès face à la quin­tuple lauréate en Grand Chelem, demande si elle a vrai­ment sauvé une balle de match (à 5–6 dans le troi­sième set, ndlr). Ce à quoi l’in­ter­vie­weuse répond « non » avec un rire gêné avant de se rendre compte de sa bêtise et de se justi­fier comme elle peut. Malaise TV.

Madison Keys after beating Iga Swiatek to reach Australian Open final :



"Did she have a match point ? I feel like I blacked out. At one point I was just out there running around." 😂



Madison Keys : « Elle a vrai­ment eu une balle de match ?

Intervieweuse : Non (rire gêné), je ne crois pas qu’elle a eu une balle de match. Oh, si, elle en a eu une, désolée. J’étais sur le côté et je te voyais courir d’un côté à l’autre du court. Elle en a eu une.

Keys : J’ai l’im­pres­sion d’avoir perdu connais­sance. À un moment donné, j’étais juste en train de courir dans tous les sens. »