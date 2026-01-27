Vainqueur en trois sets de son compatriote, Luciano Daderi, et pleinement satisfait de sa prestation, Jannik Sinner, qui sera opposé ce mercredi (pas avant 9h du matin) à Ben Shelton pour une place en demi‐finales de l’Open d’Australie, a été interrogé sur un sujet beaucoup plus sérieux en conférence de presse.
En effet, un violent cyclone a frappé une partie du sud de l’Italie ces derniers jours, dévastant tout sur son passage. Et forcément, les journalistes italiens ont voulu connaître le ressenti du meilleur joueur du pays. Extraits.
Q : Bonjour Jannik, félicitations. J’aimerais vous éloigner un instant du monde du tennis : ces derniers jours, un cyclone a frappé certaines régions du sud de l’Italie, l’est de la Sicile, la Calabre et la Sardaigne. Beaucoup de gens ont tout perdu : leur maison, le fruit de toute une vie de sacrifices. Vous qui êtes un symbole positif pour ce pays, souhaiteriez‐vous leur adresser un message d’encouragement et de courage, comme vous avez l’habitude de le faire sur le court ?
JANNIK SINNER : Vous savez, malheureusement, parfois les mots ne suffisent pas. Malheureusement, ces choses arrivent, et plutôt que d’exprimer mes regrets et d’offrir mon soutien à toutes les personnes qui souffrent en ce moment, notamment aux familles et surtout aux enfants, s’il existait une potion magique pour tout arranger, je serais le premier à l’utiliser. Mais malheureusement, la nature est ainsi faite, et j’en suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d’autre, et je voudrais vous envoyer une énorme étreinte, de ma part et, je pense, de la part de tous les athlètes qui ont la chance d’être là où je suis. Espérons que la situation s’améliore rapidement.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 18:45