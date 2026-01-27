Vainqueur en trois sets de son compa­triote, Luciano Daderi, et plei­ne­ment satis­fait de sa pres­ta­tion, Jannik Sinner, qui sera opposé ce mercredi (pas avant 9h du matin) à Ben Shelton pour une place en demi‐finales de l’Open d’Australie, a été inter­rogé sur un sujet beau­coup plus sérieux en confé­rence de presse.

En effet, un violent cyclone a frappé une partie du sud de l’Italie ces derniers jours, dévas­tant tout sur son passage. Et forcé­ment, les jour­na­listes italiens ont voulu connaître le ressenti du meilleur joueur du pays. Extraits.

Q : Bonjour Jannik, féli­ci­ta­tions. J’aimerais vous éloi­gner un instant du monde du tennis : ces derniers jours, un cyclone a frappé certaines régions du sud de l’Italie, l’est de la Sicile, la Calabre et la Sardaigne. Beaucoup de gens ont tout perdu : leur maison, le fruit de toute une vie de sacri­fices. Vous qui êtes un symbole positif pour ce pays, souhaiteriez‐vous leur adresser un message d’en­cou­ra­ge­ment et de courage, comme vous avez l’ha­bi­tude de le faire sur le court ?

JANNIK SINNER : Vous savez, malheu­reu­se­ment, parfois les mots ne suffisent pas. Malheureusement, ces choses arrivent, et plutôt que d’ex­primer mes regrets et d’of­frir mon soutien à toutes les personnes qui souffrent en ce moment, notam­ment aux familles et surtout aux enfants, s’il exis­tait une potion magique pour tout arranger, je serais le premier à l’uti­liser. Mais malheu­reu­se­ment, la nature est ainsi faite, et j’en suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d’autre, et je voudrais vous envoyer une énorme étreinte, de ma part et, je pense, de la part de tous les athlètes qui ont la chance d’être là où je suis. Espérons que la situa­tion s’amé­liore rapidement.