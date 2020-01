Comme pressenti après la fin du jeu décisif, Novak Djokovic a pris l’ascendant sur Roger Federer, qui a été soigné à l’issue de la première manche. Même s’il est resté au contact, le Suisse était dominé à l’échange et il a écarté trois balles de break avant de rompre sur la quatrième. Le Serbe mène deux sets à rien (7-6(1), 6-4) et se rapproche plus que jamais d’une finale en Australie.