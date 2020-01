Dans le doute avant cette demi-finale face à Novak Djokovic, Roger Federer est celui qui a pourtant mieux débuté la rencontre. Le Suisse a mené 4-1 mais il a raté trois occasions de double break pour virer à 5-1. Résultat, le Bâlois se fait reprendre par le Serbe qui revient à sa hauteur et fait la différence en réalisant un jeu décisif parfait (7-6(1)). En 1h03 de jeu, le numéro 2 mondial prend les commandes de cette première demi-finale et la tâche s’annonce encore plus délicate pour Roger Federer qui peut nourrir bien des regrets.