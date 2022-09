Dans un long entre­tien accordé à l’Equipe, Ivan livre ses impres­sions sur le joueur qu’il a coaché. Il répète en partie ce qu’il a déjà dit à Marion Bartoli sur RMC Sport mais en étant un peu plus précis.

Ivan revient notam­ment sur la finale de l’Open d’Australie en 2017. Selon lui, c’est le moment où sa riva­lité avec Nadal bascule car il semble avoir trouvé la solution.

« Le match super impor­tant, c’est la finale de l’Open d’Australie 2017. Cela a donné à Roger la confiance néces­saire pour se dire qu’il pouvait battre Rafa à nouveau. Parfois, il n’en faut pas plus pour qu’un joueur se sente un peu plus en confiance par rapport à un autre. Après ce match, plus rien n’était pareil, dans le sens où il s’est senti supé­rieur à lui, comme il l’a démontré après à Indian Wells, à Miami, et Shanghai »