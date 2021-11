Ivan Ljubicic a donné des nouvelles de son ami Roger Federer à Sky Italia comme nous vous l’avons expliqué hier.

S’il a parlé d’une réédu­ca­tion lente affir­mant que le Suisse prenait son temps.

Il a aussi clai­re­ment annoncé qu’il n’y avait presque aucune chance de voir Roger à l’Open d’Australie en début de saison : « Il est très peu probable que Roger Federer joue l’Open d’Australie. Il a 40 ans et ne récu­père pas aussi vite qu’a­vant. Mais il veut à nouveau concourir et ne prendra pas sa retraite d’un coup. Étant donné qu’il est toujours avec des béquilles, je doute que nous le voyions en Australie car il a besoin d’une prépa­ra­tion plus longue pour se préparer pour un Grand Chelem que ce qu’il ne va pouvoir avoir »