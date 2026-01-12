Les parcours de Loïs Boisson et Arthur Fils sont à peu près identiques et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le tennis tricolore.
Ce matin, Loïs a du déclarer forfait pour l’Open d’Australie, un tournoi qu’elle ne connaissait pas.
C’est vraiment un coup dur d’autant que ce forfait n’est pas le premier, la Française a quitté le circuit depuis juillet.
« Je vis une période très compliquée depuis plusieurs mois, une période difficile mentalement et physiquement, ces blessures qui m’empêche d’être là où j’aimerais être et faire ce que j’aime le plus »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 10:52