Loïs Boisson, la nouvelle qui fait très mal : « Je vis une période très compli­quée depuis plusieurs mois »

Les parcours de Loïs Boisson et Arthur Fils sont à peu près iden­tiques et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le tennis tricolore. 

Ce matin, Loïs a du déclarer forfait pour l’Open d’Australie, un tournoi qu’elle ne connais­sait pas. 

C’est vrai­ment un coup dur d’au­tant que ce forfait n’est pas le premier, la Française a quitté le circuit depuis juillet.

« Je vis une période très compli­quée depuis plusieurs mois, une période diffi­cile menta­le­ment et physi­que­ment, ces bles­sures qui m’empêche d’être là où j’ai­me­rais être et faire ce que j’aime le plus »

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 10:52

