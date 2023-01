Le 176e joueur mondial Laurent Lokoli fait partie des quatre joueurs fran­çais ayant réussi à sortir des quali­fi­ca­tions pour inté­grer le tableau prin­cipal de l’Open d’Australie 2023. Une première depuis 2015 pour le Bastiais de 28 ans qui s’est lancé dans une belle décla­ra­tion pleine de sincé­rité après sa victoire contre Sebastian Ofner (6−3, 7–6 après avoir été mené 2–5 dans le deuxième set).

« C’est telle­ment d’an­nées de doute… J’ai passé des années très dures mora­le­ment et physi­que­ment. Je ne voyais pas le bout du tunnel. Je me suis accroché à mon rêve, celui de faire partie des meilleurs du monde, de revenir un jour. J’y suis allé pas à pas. Des personnes te diront toujours que tu es fini, que tu es trop vieux et que le tennis c’est terminé pour toi, mais j’ai réussi à ne pas les écouter, croire en moi et en mes rêves. Merci à ma famille et à mes amis. Je suis pas quel­qu’un qui a un fort carac­tère. Je suis parti­cu­lier, je suis assez sauvage, très diffi­cile avec mes proches au quoti­dien. Mais ils m’ont toujours aimé et soutenu. Cette victoire est pour eux et pour ma soeur, là‐haut. Si j’ai tenu, c’est grâce à elle. »

Lokoli défiera David Goffin au 1er tour de l’Open d’Australie.