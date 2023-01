Laurent Lokoli a vécu un scénario digne d’un film à suspense. Sorti des quali­fi­ca­tions, il devait affronter David Goffin, fina­le­ment malade et forfait. Il se retrouve face à l’Américain Michael Mmoh (107e) et en profite pendant un long moment. Il s’offre une première balle de match dans le tie‐break du troi­sième set, juste après une inter­rup­tion due à la chaleur, mais commet une double faute.

Une nouvelle coupure forcée par la pluie et la nuit reporte la rencontre à ce mercredi où le Corse, qui a eu tout le temps de ruminer, s’in­cline fina­le­ment en cinq sets (4−6, 2–6, 7–6[7], 6–4, 6–2).

Le joueur de 28 ans accu­sait le coup en confé­rence de presse. Il n’a pu retenir ses larmes.

« Je suis déçu de moi, je pensais que j’étais meilleur que cela. Honnêtement, c’est l’ego qui prend un coup. Cela fait mal ! Mais je m’en remet­trai comme toujours, je sais le faire. Je ne sais pas encore comment gagner des matchs dans le grand tableau en Grand Chelem mais je sais me relever. (Il pleure). J’ai eu telle­ment de moments diffi­ciles que j’y ai pensé tout le tournoi. Mardi cela m’a entraîné au lieu de m’emporter vers le haut. C’est dur à dire mais cela ne sortait plus. Ce n’est qu’un premier tour de Grand Chelem, j’en jouerai d’autres, mais ça fait mal parce que l’his­toire était belle et que j’avais envie de conti­nuer. J’ai été poussé par telle­ment de gens qui croient en moi, en ce que je peux faire. Les déce­voir comme ça met un coup, parce que je suis quel­qu’un qui prend ses respon­sa­bi­lités, du moins qui essaye, et je n’ai pas réussi. Voilà. »