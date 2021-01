À chaque jour sa polé­mique depuis le début de la qua­ran­taine impo­sée aux joueurs en Australie. La bulle « VIP » d’Adélaïde est évi­dem­ment l’un des sujets de ten­sion. Juan Ignacio Londero en a remis une couche sur le trai­te­ment de faveur accor­dée aux meilleurs joueurs, loin des pro­blèmes de Melbourne…

« On a beau­coup par­lé du trai­te­ment que Djokovic, Nadal et Thiem ont à Adélaïde, sur­tout parce que c’est très injuste. J’ai vu que le direc­teur du tour­noi savait qu’ils avaient un trai­te­ment pré­fé­ren­tiel. Pour lui, ce sont eux qui vendent les billets et ils devraient avoir des pri­vi­lèges. Mais nous sommes aus­si tous des humains et il me semble que nous devrions avoir les mêmes droits », a pes­té l’Argentin au média Olé.