L’Open d’Australie (20 janvier au 2 février) a annoncé un prize money record de 71 millions de dollars pour son édition 2020, soit une hausse de 13,6 % par rapport à 2019. « Nous nous engageons depuis longtemps à augmenter les rémunérations pour toucher encore plus de joueurs, a expliqué Craig Tiley, directeur du tournoi dans un communiqué de presse. Depuis 2007, nous avons plus que triplé le prize money qui est passé de 20 millions de dollars à 71 millions de dollars. Cette année, comme nous le faisons chaque année, nous avons travaillé pour augmenter les dotations sur tous les tours, notamment pour les joueurs au début du tournoi en simple et en double. »

Le perdant du premier tour empochera 20 000$ soit une hausse de 33,3 %, celui du tableau final repartira avec 90 000$, soit une augmentation de 20 %. Le gagnant (homme ou femme) empochera la somme de 4,12 millions de dollars.

Gagnant $ 4,120,000 Finaliste $ 2,065,000 Demi-finalistes $ 1,040,000 Quart de finalistes $ 525,000 Huitièmes de finaliste $ 300,000 Troisième tour $ 180,000 Deuxième tour $ 128,000 Premier tour $ 90,000