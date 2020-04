Dans un communiqué de presse largement diffusé, le directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley a fait part de ses réflexions liées à la crise du Covid-19 et les conséquences que cela pourrait avoir sur l’édition 2021 de l’Open d’Australie qui on vous le rappelle doit avoir lieu en janvier 2021. On peut donc dire que les Australiens on une vue assez terrible de la suite des événements : « Nous devons nous préparer à un environnement qui aura changé. Nous espérons évidemment traverser cette crise du COVID-19 aussi rapidement que possible, mais nous ne savons pas vraiment laquelle des mesures actuellement utilisées pour tenter de contenir la propagation de l’infection devra encore être mise en place à moyen et à long terme. De ce fait, il faut pouvoir anticiper. Par exemple, nous examinons ce que nous pourrions avoir à faire si les joueurs devaient être mis en quarantaine pendant une longue période avant d’être autorisés à se déplacer librement en Australie. L’autre point important, c’est que si les rassemblements de masse ne sont toujours pas autorisés ou strictement restreints l’année prochaine, nous étudions la possibilité d’organiser un événement juste pour la diffusion tv et donc à huis clos. Ce ne sont que deux des nombreux scénarios que nous devons examiner. »