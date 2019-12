L’Open d’Australie est un tournoi qui connaît un changement permanent. Le Grand Chelem australien a présenté la nuit dernière son nouveau court numéro 3. Une enceinte qui a été modernisée avec la présence d’un toit et qui affiche une capacité de 3 000 places. L’Open d’Australie est le seul tournoi du Grand Chelem avec trois courts qui possèdent un toit rétractable (Rod Laver Arena, Hisense Arena et Margaret Court Arena).

You wanted more #AusOpen shade ? You've got it 😎 ☀️

The upgraded Court 3 shade will cover almost 3,000 fans at #AO2020. pic.twitter.com/sYJBfnhB9b

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 17, 2019