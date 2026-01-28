Lorenzo Musetti a vécu un scénario aussi cruel que cauchemardesque ce mercredi sur la Rod Laver Arena.
Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic, le 5e joueur mondial a ressenti une douleur à l’adducteur qui l’a contraint à abandonner dans la troisième manche (6−4, 6–3, 1–3, ab.).
Forcément très affecté, l’Italien a exprimé son immense déception en conférence de presse.
« Si ce scénario fait encore plus mal ? Honnêtement, je n’aurais jamais imaginé mener deux sets à zéro contre Novak, jouer comme ça, avoir l’avantage dans le match et être contraint d’abandonner, c’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. C’est vraiment douloureux. J’ai ressenti une gêne étrange dans ma jambe droite lors du deuxième set. J’ai continué à jouer, parce que je jouais vraiment, vraiment très bien, mais je sentais que la douleur augmentait et que le problème ne disparaissait pas. À la fin, quand j’ai pris le temps mort médical, je me suis assis, et quand j’ai recommencé à jouer, le niveau de douleur augmentait de plus en plus. »
Qualifié pour le dernier carré alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, Novak Djokovic attend désormais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi. Et c’est totalement fou.
