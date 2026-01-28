AccueilOpen d'AustralieLorenzo Musetti, après son abandon contre Novak Djokovic : "Honnêtement, je n'aurais...
Open d'Australie

Lorenzo Musetti, après son abandon contre Novak Djokovic : « Honnêtement, je n’au­rais jamais imaginé ce scénario. C’est vrai­ment douloureux »

Par Baptiste Mulatier

Lorenzo Musetti a vécu un scénario aussi cruel que cauche­mar­desque ce mercredi sur la Rod Laver Arena. 

Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic, le 5e joueur mondial a ressenti une douleur à l’adducteur qui l’a contraint à aban­donner dans la troi­sième manche (6−4, 6–3, 1–3, ab.).

Forcément très affecté, l’Italien a exprimé son immense décep­tion en confé­rence de presse.

« Si ce scénario fait encore plus mal ? Honnêtement, je n’au­rais jamais imaginé mener deux sets à zéro contre Novak, jouer comme ça, avoir l’avan­tage dans le match et être contraint d’aban­donner, c’est quelque chose que je n’au­rais jamais imaginé. C’est vrai­ment doulou­reux. J’ai ressenti une gêne étrange dans ma jambe droite lors du deuxième set. J’ai continué à jouer, parce que je jouais vrai­ment, vrai­ment très bien, mais je sentais que la douleur augmen­tait et que le problème ne dispa­rais­sait pas. À la fin, quand j’ai pris le temps mort médical, je me suis assis, et quand j’ai recom­mencé à jouer, le niveau de douleur augmen­tait de plus en plus. »

Qualifié pour le dernier carré alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, Novak Djokovic attend désor­mais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi. Et c’est tota­le­ment fou.

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 09:49

