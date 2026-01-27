Lorenzo est remonté, il faut dire que sa pres­ta­tion XXL face à Fritz peut lui donner des idées alors qu’il va devoir affronter Nole cette nuit.

« Jouer contre Novak est toujours un défi, surtout ici, où il a gagné tant de fois.

Il connaît parfai­te­ment les condi­tions, toutes les variables possibles . Je pense que ce sera un match diffi­cile, c’est certain. Il est en forme, il n’a pas perdu un set, il a eu l’oc­ca­sion de se reposer quelques jours. Je pense qu’à son âge, cela lui conve­nait, de pouvoir bien se préparer et se détendre avant notre duel . Mais évidem­ment, nous nous connais­sons bien car nous avons joué de nombreuses fois. Je ne l’ai battu qu’une seule fois. J’espère prendre ma revanche, car la dernière fois à Athènes, nous étions vrai­ment très proches. J’ai le senti­ment d’avoir une nouvelle chance. Le plus diffi­cile face à lui, c’est sans aucun doute de composer avec son carac­tère, son statut de joueur et de cham­pion, tel qu’il est. La seconde, c’est sa capa­cité à renverser la situa­tion, à placer la barre toujours plus haut, à ne jamais fuir un match. Je pense que ce sont les deux choses que Novak fait toujours »

Si pour le moment Lorenzo a été impres­sion­nant, il sait aussi qu’il va passer un vrai test face au GOAT.