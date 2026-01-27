Lorenzo Musetti est remonté avant d’af­fronter Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie. Il faut dire que sa magni­fique pres­ta­tion face à Taylor Fritz lors du tour précé­dent peut lui donner des idées.

De passage en confé­rence de presse, l’Italien a expliqué ce qui était le plus diffi­cile lors­qu’on affronte un cham­pion comme le Serbe.

« La première chose, c’est sans aucun doute son carac­tère, son statut de joueur et de cham­pion. La deuxième, c’est bien sûr la façon dont il parvient parfois à renverser une situa­tion diffi­cile, en élevant son niveau de jeu, sans jamais aban­donner un match. Ce sont les deux choses que Novak fait toujours, je pense », a déclaré Lorenzo avant de revenir sur leur dernière confron­ta­tions épique en finale du tournoi d’Athènes où il avait fini par céder. « Je pense que c’était un match très serré. Je pense que j’avais mes chances, mais je n’ai pas été assez cynique, je n’ai pas été assez froid pour le battre. Je pense que l’état d’es­prit et la menta­lité que je dois adopter sur le court lors du prochain match contre Nole sont proba­ble­ment ceux‐là : essayer de gagner le match et ne pas simple­ment le jouer. »