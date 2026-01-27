Lorenzo Musetti est remonté avant d’affronter Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie. Il faut dire que sa magnifique prestation face à Taylor Fritz lors du tour précédent peut lui donner des idées.
De passage en conférence de presse, l’Italien a expliqué ce qui était le plus difficile lorsqu’on affronte un champion comme le Serbe.
« La première chose, c’est sans aucun doute son caractère, son statut de joueur et de champion. La deuxième, c’est bien sûr la façon dont il parvient parfois à renverser une situation difficile, en élevant son niveau de jeu, sans jamais abandonner un match. Ce sont les deux choses que Novak fait toujours, je pense », a déclaré Lorenzo avant de revenir sur leur dernière confrontations épique en finale du tournoi d’Athènes où il avait fini par céder. « Je pense que c’était un match très serré. Je pense que j’avais mes chances, mais je n’ai pas été assez cynique, je n’ai pas été assez froid pour le battre. Je pense que l’état d’esprit et la mentalité que je dois adopter sur le court lors du prochain match contre Nole sont probablement ceux‐là : essayer de gagner le match et ne pas simplement le jouer. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 11:11