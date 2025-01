Après les élimi­na­tions précoces de Daniil Medvedev et Frances Tiafoe, quatre joueurs avaient l’op­por­tu­nité d’at­teindre leur premier quart de finale en Grand Chelem (Sonego, Marozsan, Moutet ou Tien).

C’est fina­le­ment le plus expé­ri­menté des quatre, Lorenzo Sonego, qui a décroché le gros lot après sa belle victoire ce lundi face au jeune espoir américain.

Une grande première donc pour l’Italien qui aura 30 ans en mai prochain. Un accom­plis­se­ment qu’il explique par beau­coup de travail et un chan­ge­ment de mentalité.

« Parce que je pense que quelque chose a changé dans ma tête, dans mon esprit. Ma menta­lité s’est améliorée. Oui, je pense que mon tennis s’est aussi beau­coup amélioré. Mon revers, mon retour, mon service. C’est pour ça que j’ai plus de résul­tats. Je pense aussi que j’ai beau­coup amélioré mon tennis pendant la pré‐saison. Je l’ai déjà dit. Je dois remer­cier mon équipe. C’est pour cela que j’amé­liore mon tennis, c’est tout. J’essaie de mettre mon énergie sur le court, et j’ai vrai­ment, vrai­ment bien joué cette semaine et aussi aujourd’hui (lundi). Je suis telle­ment heureux d’atteindre les quarts de finale. »