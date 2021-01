Testé positif au Covid-19 ce jeudi, Andy Murray va devoir respecter une période de quarantaine, chez lui, au Royaume-Uni et ne pourra donc pas voyager pour l’Australie dans les avions prévus à cet effet. Dans un communiqué, l’organisation du premier Grand Chelem de l’année a regretté cette absence et la possibilité de voir le Britannique rejoindre le sol australien plus tard, à la suite de son isolement, semble fortement compromise.

« Andy Murray a informé qu’il a été testé positif au Covid-19 et qu’il est en train de s’isoler chez lui au Royaume-Uni. Malheureusement, cela signifie qu’il ne pourra pas rejoindre les vols charters officiels de l’Open d’Australie arrivant en Australie dans les prochains jours pour passer la période de quarantaine avec les autres joueurs. Les fans australiens adorent Andy, et nous savons à quel point il aime jouer ici, à Melbourne, et à quel point il a travaillé dur pour cette opportunité. »