Comme il l’a expliqué en conférence de presse, Jannik n’est pas centré sur Carlitos. S’il a beaucoup travaillé pour préparer cette année 2026, c’est avant tout pour devenir un meilleur joueur.
« Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de faire la transition vers le filet. Nous avons changé quelques petites choses au niveau du service. Mais ce ne sont que des détails. Quand on est au plus haut niveau, ce sont les petits détails qui font la différence. L’objectif n’était pas de ce se concentrer sur un joueur en particulier. Si vous ajoutez quelque chose à votre jeu, l’objectif est de vous améliorer en tant que joueur de tennis. Il ne s’agit pas deb se focaliser sur un adversaire en particulier. Il s’agit plutôt de se sentir à l’aise dans toutes les situations. C’est ce que nous avons essayé de faire pendant l’intersaison. Nous avons aussi beaucoup travaillé physiquement. La condition physique est désormais extrêmement importante, car les matchs peuvent être très longs, mais aussi très intenses »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 09:27