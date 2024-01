On s’at­ten­dait forcé­ment à ce que le public féli­cite le Français qui avait pris deux roues de bicy­clettes dans le premier et le second set. Au final, cela a dépassé notre attente, et le bruit était assourdissant.

Quand tu gagnes enfin un jeu face au boss après 1h20 de match 😅#AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/DZhd2kw0nc — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 21, 2024

Si Mannarino affi­chait un grand sourire, de son côté, Nole restait dans sa bulle préfé­rant ne pas prendre de risque de décon­cen­tra­tion, pire il va même se plaindre auprès de l’ar­bitre de chaise…