Alors qu’il affron­tait le double tenant du titre Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, le 25e joueur mondial Luciano Darderi n’a pas eu l’hon­neur de jouer sur le court central, à savoir la Rod Laver Arena.

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite en trois sets contre son compa­triote sur la Margaret Court Arena (6−1, 6–3, 7–6[2]), l’Italien de 23 ans a commenté ce choix de l’organisation.

« Je ne sais pas, car je n’ai pas vu combien de matchs Jannik a joués sur la Rod Laver Arena ou sur la Margaret Court Arena. Je n’y ai pas prêté atten­tion, honnê­te­ment, je ne sais pas pour­quoi nous avons joué sur la Margaret Court Arena, personne ne m’a donné d’ex­pli­ca­tion, et je n’ai pas demandé. Je m’at­ten­dais à jouer sur la Rod Laver Arena qui, d’après ce que j’ai entendu, est un peu plus lente, mais fina­le­ment cela ne chan­geait pas grand‐chose, c’est quand même un court de tennis. Jannik est le joueur qu’il est, je suis celui que je suis, donc au final, le match s’est déroulé comme il devait se dérouler », a déclaré Darderi, très classe.

A noter que Jannik Sinner affron­tera Ben Shelton mercredi pour tenter de remporter un 19e match d’af­filée à Melbourne et ainsi se quali­fier dans le dernier carré.