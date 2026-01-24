25ème au clas­se­ment mondial, Luciano a sorti le Russe Khachanov (67−6, 3–6, 6–3, 6–4) et s’offre un « cadeau » excep­tionnel, le plaisir d’aller défier Jannik Sinner pour une place en quart de finale. Sa perfor­mance confirme que l’Italie est devenu la « nation » du tennis mondial car c’est lors des tour­nois du Grand Chelem que l’on juge le poids d’un nation plutôt que sur le circuit classique.

Forcément, Luciano était ravi et forcé­ment exténué.

« Il y a tant d’émo­tions en ce moment, c’est la première fois que j’at­teins la deuxième semaine dans un Slam. Si Sinner gagne, nous joue­rons sur le Rod Laver Arena, j’ai hâte de disputer le prochain match. Je dois remer­cier mon papa et toute mon équipe qui m’ont soutenu aujourd’hui, ainsi que le public italien. Nous avons beau­coup travaillé sur le service, les progrès sur le ciment comptent énor­mé­ment pour moi. Comment vais‐je passer les prochaines heures ? Baignoire de glace, riz et poulet, et ensuite au lit !»