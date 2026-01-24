25ème au classement mondial, Luciano a sorti le Russe Khachanov (67−6, 3–6, 6–3, 6–4) et s’offre un « cadeau » exceptionnel, le plaisir d’aller défier Jannik Sinner pour une place en quart de finale. Sa performance confirme que l’Italie est devenu la « nation » du tennis mondial car c’est lors des tournois du Grand Chelem que l’on juge le poids d’un nation plutôt que sur le circuit classique.
Forcément, Luciano était ravi et forcément exténué.
« Il y a tant d’émotions en ce moment, c’est la première fois que j’atteins la deuxième semaine dans un Slam. Si Sinner gagne, nous jouerons sur le Rod Laver Arena, j’ai hâte de disputer le prochain match. Je dois remercier mon papa et toute mon équipe qui m’ont soutenu aujourd’hui, ainsi que le public italien. Nous avons beaucoup travaillé sur le service, les progrès sur le ciment comptent énormément pour moi. Comment vais‐je passer les prochaines heures ? Baignoire de glace, riz et poulet, et ensuite au lit !»
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 09:50