Interrogé par nos confrères du quotidien suisse-allemand Tagesenzieger, le coach de Roger Federer Severin Lüthi a analysé la victoire de son poulain tout en précisant les choses concernant sa préparation et certaines critiques liées au fait qu’il n’a pas joué le moindre match avant ce premier tour : « C’était un début idéal. Il avait déjà très bien joué à l’entraînement, mais les compétitions sont toujours différentes. Vous pouvez vous entraîner autant que vous le souhaitez, mais lorsque vous obtenez un premier match difficile, cela peut aussi être un choc pour le corps. Pour l’instant, il n’est qu’au deuxième tour donc tirer des conclusions sur sa préparation, cela n’a pas de sens. Ce que je sais c’est que son tennis est là et il a pu s’entraîner sans aucun souci jusque là. Mais cela ne lui garantit rien. S’il avait perdu au premier tour, on pourrait dire sans risque qu’il aurait dû jouer un tournoi préparatoire. Mais au fond, il n’a rien à faire. Il a maintenant 38 ans, a tant fait pour le tennis… Je pense qu’il ne doit rien à personne. »