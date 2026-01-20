Actuelle 92e joueuse mondiale, Oleksandra Oliynykova n’est pas vraiment une joueuse comme les autres. En plus de son look punk et peu commun pour un sport aussi aseptisé que le tennis (piercings et tatouages en tout genre), la joueuse ukrainienne a également la particularité de résider à Kiev, en pleine guerre entre son pays et la Russie.
Et elle explique pourquoi chez nos confrères de L’Équipe : « Je veux simplement rester chez moi ! Je ne suis pas du genre à fuir. Dans mon appartement, par moments, je n’ai ni électricité, ni chauffage, ni eau. C’est difficile, mais on s’y habitue. Avoir tout le confort moderne compte moins qu’être dans mon pays, auprès des miens. »
Oliynykova a également profité de cette interview pour faire passer quelques messages à certains de ses collègues, dont Aryna Sabalenka, Diana Shnaider ou même Daniil Medvedev.
« En fait, j’ai l’impression de vivre à côté de gens dangereux. Ils ont des convictions dangereuses. Et leurs actes sont dangereux. Je parle par exemple de la numéro 1 mondiale (Aryna Sabalenka). Saviez‐vous qu’elle a signé la liste de soutien à Loukachenko en 2020 ? Pendant les manifestations en Biélorussie, quand les rues étaient ensanglantées parce que ceux qui manifestaient, défendaient la démocratie et réclamaient des élections équitables, étaient réprimés, frappés. Eh bien, elle a signé et affirmé que Loukachenko était son président. Diana Shnaider (joueuse russe, 11e mondiale) a été récompensée par Poutine. Eh bien, Diana Shnaider a affirmé qu’elle serait ravie de recevoir une distinction de son président. Ce sont ses propres mots, tirés d’une interview. Il y a aussi des joueurs qui participent à l’exhibition organisée par Gazprom, l’un des principaux sponsors de la guerre. Ce tournoi à Saint‐Pétersbourg a été organisé pour, disons les choses, cracher au visage d’un sport loyal et de l’unité, pour montrer qu’ils s’en fichent. (Daniil) Medvedev y a participé. Beaucoup d’autres aussi. Pendant ce temps, moi, je me réveillais en sursaut à cause des explosions. Vous trouvez ça normal ? Pas moi. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 15:15