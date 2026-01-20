Actuelle 92e joueuse mondiale, Oleksandra Oliynykova n’est pas vrai­ment une joueuse comme les autres. En plus de son look punk et peu commun pour un sport aussi asep­tisé que le tennis (pier­cings et tatouages en tout genre), la joueuse ukrai­nienne a égale­ment la parti­cu­la­rité de résider à Kiev, en pleine guerre entre son pays et la Russie.

Et elle explique pour­quoi chez nos confrères de L’Équipe : « Je veux simple­ment rester chez moi ! Je ne suis pas du genre à fuir. Dans mon appar­te­ment, par moments, je n’ai ni élec­tri­cité, ni chauf­fage, ni eau. C’est diffi­cile, mais on s’y habitue. Avoir tout le confort moderne compte moins qu’être dans mon pays, auprès des miens. »

Oliynykova a égale­ment profité de cette inter­view pour faire passer quelques messages à certains de ses collègues, dont Aryna Sabalenka, Diana Shnaider ou même Daniil Medvedev.

« En fait, j’ai l’im­pres­sion de vivre à côté de gens dange­reux. Ils ont des convic­tions dange­reuses. Et leurs actes sont dange­reux. Je parle par exemple de la numéro 1 mondiale (Aryna Sabalenka). Saviez‐vous qu’elle a signé la liste de soutien à Loukachenko en 2020 ? Pendant les mani­fes­ta­tions en Biélorussie, quand les rues étaient ensan­glan­tées parce que ceux qui mani­fes­taient, défen­daient la démo­cratie et récla­maient des élec­tions équi­tables, étaient réprimés, frappés. Eh bien, elle a signé et affirmé que Loukachenko était son président. Diana Shnaider (joueuse russe, 11e mondiale) a été récom­pensée par Poutine. Eh bien, Diana Shnaider a affirmé qu’elle serait ravie de rece­voir une distinc­tion de son président. Ce sont ses propres mots, tirés d’une inter­view. Il y a aussi des joueurs qui parti­cipent à l’ex­hi­bi­tion orga­nisée par Gazprom, l’un des prin­ci­paux spon­sors de la guerre. Ce tournoi à Saint‐Pétersbourg a été orga­nisé pour, disons les choses, cracher au visage d’un sport loyal et de l’unité, pour montrer qu’ils s’en fichent. (Daniil) Medvedev y a parti­cipé. Beaucoup d’autres aussi. Pendant ce temps, moi, je me réveillais en sursaut à cause des explo­sions. Vous trouvez ça normal ? Pas moi. »