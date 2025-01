Quelques minutes après avoir avoué lors de l’in­ter­view d’après match sur le court qu’elle ne se rappe­lait plus que son adver­saire avait obtenu une balle de match, Madison Keys a confirmé cette décla­ra­tion lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa magni­fique victoire face à Iga Switaek en demi‐finales de l’Open d’Australie.

« Dans les quinze dernières minutes, je n’avais aucune idée du score. Je n’ar­rê­tais pas de me dire : ‘Essaye juste de remporter le point suivant’. Surtout à la fin du match, j’étais vrai­ment concen­trée sur ce que je voulais essayer de faire. Je pense que ça m’a aidé parce que j’ai pu me concen­trer unique­ment sur ça. En fait, je n’ar­rê­tais pas de dire : ‘Essaie juste d’at­teindre le point suivant, concentre‐toi unique­ment sur ce point. Que tu le gagnes ou que tu le perdes, passe au point suivant’. J’ai juste continué à essayer de rester aussi proche que possible. »