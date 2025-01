Sept ans après sa première finale en Grand Chelem disputée à l’US Open où elle s’était sèche­ment inclinée face à Sloane Stephens (6−3, 6–0), Madison Keys va défier Aryna Sabalenka ce samedi en finale de l’Open d’Australie (à partir de 9h30).

Interrogée en confé­rence de presse sur les forces de la Biélorusse, l’ac­tuelle 14e joueuse mondiale a surtout tenu à insister sur son courage.

« Je pense que ce qui est vrai­ment impres­sion­nant, c’est sa menta­lité, sa capa­cité à toujours y aller à fond, quel que soit le score. Elle joue un tennis telle­ment coura­geux. Elle a la capa­cité de jouer si bien de cette façon. Je pense que c’est vrai­ment unique. Je pense que beau­coup de gens, quoi qu’il arrive, même si c’était un point serré, on s’at­tend à ce qu’ils jouent un peu plus conser­va­teur ou qu’ils reculent un peu, et on sait qu’elle ne va pas faire ça. Je pense que non seule­ment c’est impres­sion­nant de sa part, mais je pense que cela met un peu plus de pres­sion sur ses adver­saires où vous savez que vous allez toujours devoir essayer de gagner le point parce qu’elle ne va jamais jouer passi­ve­ment et vous donner un point facile. »