Grâce à sa victoire contre Elina Svitolina‐Monfils ce mardi (3−6, 6–3, 6–4), Madison Keys va retrouver le dernier carré de l’Open d’Australie, dix ans après sa première et dernière demi‐finale à Melbourne.

Si elle a sans doute reçu quelques messages de féli­ci­ta­tions et d’en­cou­ra­ge­ments, l’Américaine a expliqué en confé­rence de presse pour­quoi elle espé­rait ne pas voir le nom de son ami Frances Tiafoe s’af­fi­cher sur son téléphone.

« Par le passé, Frances ne disait rien avant le tournoi et m’en­voyait un texto quand j’at­tei­gnais les quarts ou les demi‐finales : et je perdais au tour suivant. Nous avons donc instauré une nouvelle règle. Je l’ai vu il y a quelques jours et je lui ai dit : ‘Ne m’en­voie pas de textos, je ne veux pas entendre parler de toi, laisse‐moi tran­quille et on en repar­lera après le tournoi’ (sourire). »

La super­sti­tieuse 14e mondiale défiera Iga Swiatek jeudi pour tenter d’at­teindre à 29 ans la deuxième finale en Grand Chelem de sa carrière, après l’US Open 2017 (défaite contre Sloane Stephens).